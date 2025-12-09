Berlanjutnya Kejahatan Rezim Zionis di Gaza dan Tepi Barat

Menurut kantor berita Abna, meskipun telah menandatangani perjanjian gencatan senjata di Gaza, rezim Zionis terus melanjutkan kejahatannya di Jalur Gaza dan menerapkan kebijakan penindasan dan kekerasan terhadap warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.

Serangan Besar-besaran Tentara Pendudukan Zionis di Tepi Barat

Sehubungan dengan hal ini, Pusat Informasi Palestina melaporkan bahwa Tepi Barat telah menyaksikan serangan besar-besaran oleh penjajah Israel sejak dini hari ini. Serangan ini berlanjut secara bersamaan dari Jericho di timur hingga Hebron di selatan, dan dari Nablus hingga Jenin dan Tubas.

Menurut sumber-sumber lokal, pasukan Zionis memulai operasi mereka dengan menyerbu kamp pengungsi Aqabat Jaber di Jericho, dan kemudian menargetkan Ein Yabrud di timur laut Ramallah dan Beit Furik di timur Nablus. Selanjutnya, tentara Zionis menyerbu Beit Rima dan Tubas, dan di Tammun mereka mengepung dan menggeledah beberapa bangunan tempat tinggal.

Tentara rezim Zionis secara bersamaan menyerang Beit Ummar di utara Hebron dan Al-Dhahiriya di selatan kota, dan bentrokan juga terjadi di kamp pengungsi Al-Fara'a. Di Beit Fajjar dan Al-Manshiyah di selatan Betlehem, operasi penggeledahan rumah berlanjut selama beberapa jam.

Di utara Tepi Barat, pasukan Israel menyerbu Burqin, Rummanah, Arraba, dan Burqa, menahan sejumlah warga. Sumber-sumber lokal mengumumkan bahwa seorang anak Palestina ditahan di Beit Ummar.

Berlanjutnya Serangan Rezim Zionis di Gaza dalam Beberapa Jam Terakhir

Selama beberapa jam terakhir, tentara Zionis, melanjutkan pelanggaran gencatan senjata, telah melakukan gelombang baru serangan besar-besaran di berbagai wilayah Jalur Gaza.

Di selatan Rafah, tembakan hebat dari kendaraan militer Israel dilaporkan dan jet tempur juga telah melakukan beberapa serangan intensif ke kota tersebut.

Di timur Kota Gaza, termasuk Jalan Baghdad di lingkungan Shuja'iyya, tentara Zionis meledakkan sebuah kendaraan lapis baja yang diledakkan.

Di lingkungan Al-Tuffah dan Al-Zaytun, jet tempur rezim Zionis telah menargetkan daerah timur kedua lingkungan ini beberapa kali.

Penembakan berat dari persenjataan Zionis berlanjut di timur Khan Younis, dan tentara Zionis meledakkan beberapa bangunan tempat tinggal di timur Khan Younis.

Selain itu, kapal perang Israel juga melakukan penembakan besar-besaran di perairan pantai Khan Younis. Di sisi lain, setidaknya tiga serangan udara berturut-turut juga tercatat di wilayah timur Kota Gaza.