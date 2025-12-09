Peringatan tentang Perang Tersembunyi antara Arab Saudi dan UEA di Yaman

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Maalomah, Nabil Al-Hadda, kepala pusat yang aktif di bidang hak asasi manusia di Yaman, menekankan bahwa perang tersembunyi antara Arab Saudi dan UEA atas Yaman telah meningkat. "Apa yang terjadi di Yaman bukanlah perang saudara, melainkan medan untuk penyelesaian masalah regional."

Ia menambahkan: "UEA sedang berusaha untuk memperkuat posisinya di pulau-pulau strategis Yaman, dan Arab Saudi berusaha untuk memperluas pengaruhnya di Hadramaut. Proses ini terwujud di sepanjang garis perang pengaruh jangka panjang antara kedua belah pihak."

Al-Hadda menyatakan: "Koalisi yang dilancarkan Arab Saudi dan UEA terhadap Yaman telah gagal. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa negara ini bahkan tidak tunduk pada apa yang disebut sebagai kekuatan super seperti Amerika, jadi bagaimana mungkin ia menyerah pada pengaruh regional yang terbatas?"

Ia menjelaskan: "Yaman telah melawan intervensi Amerika dan ancaman Israel, jadi penyerahan negara ini kepada Arab Saudi dan UEA adalah tidak logis. Mereka berada di pihak yang sama dengan rezim Zionis."