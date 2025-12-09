Reporter Tanpa Batas: Israel Adalah Musuh Terburuk Jurnalis

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Mayadeen, sementara sejak dimulainya perang dan genosida rezim Zionis terhadap Jalur Gaza, nama rezim ini berulang kali menduduki puncak daftar pelanggar hak jurnalis dan insan media, organisasi Reporter Tanpa Batas, dalam laporan yang disiapkan dan diterbitkan hari ini mengenai pembunuhan jurnalis di seluruh dunia, mengumumkan bahwa 60 jurnalis telah terbunuh di seluruh dunia selama setahun saat menjalankan tugas mereka atau karena sifat pekerjaan mereka, dan hampir separuh dari mereka dibunuh di Jalur Gaza oleh tentara Israel.

Reporter Tanpa Batas menekankan: "Jumlah jurnalis yang terbunuh antara 1 Desember 2024 hingga 1 Desember 2025 telah meningkat karena tindakan kriminal oleh angkatan bersenjata, baik reguler maupun tidak reguler, dan geng kejahatan terorganisir; pada kenyataannya, jurnalis tidak meninggal, tetapi dibunuh."

Anne Bocandé, direktur editorial Reporter Tanpa Batas, mengatakan bahwa situasi ini adalah hasil dari penyebaran kebencian terhadap jurnalis serta impunitas. "Tantangan sebenarnya, hari ini, adalah agar pemerintah kembali fokus pada perlindungan jurnalis dan tidak menjadikan mereka sebagai target."

Organisasi internasional ini melanjutkan laporannya, menyebut rezim Zionis sebagai musuh terbesar insan media dan menekankan: "Tentara Israel adalah musuh terburuk jurnalis dan dalam 12 bulan terakhir telah membunuh 29 staf sektor media saat mereka menjalankan tugas di wilayah Palestina. Selain itu, sejak Oktober 2023, bersamaan dengan dimulainya perang Gaza, setidaknya 220 insan media telah terbunuh di wilayah tersebut."

Direktur editorial Reporter Tanpa Batas menyatakan: "Mereka yang melakukan kejahatan terhadap insan media, berupaya mencemarkan nama baik mereka untuk membenarkan kejahatan mereka sendiri. Sebenarnya tidak ada peluru nyasar; para jurnalis sengaja dijadikan target karena mereka melaporkan kebenaran kepada dunia."