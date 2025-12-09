Kisah Baghaei tentang Konsultasi Araghchi di Azerbaijan

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) – Abna – Ismail Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, menulis dalam sebuah pesan di jaringan X mengenai konsultasi Menteri Luar Negeri Seyed Abbas Araghchi dengan para pejabat senior Republik Azerbaijan: "Menteri Luar Negeri Araghchi, dalam kunjungan bilateral resmi pertamanya ke Republik Azerbaijan, tiba di Baku pagi ini, disambut oleh Direktur Jenderal Regional terkait dan Duta Besar Republik Azerbaijan di Teheran, dan sepanjang hari telah mengadakan pembicaraan yang sangat baik dan bermanfaat dengan Presiden, Menteri Luar Negeri, Ketua Parlemen, dan Wakil Perdana Menteri negara tersebut."

Ia menambahkan: "Kunjungan ke Universitas Negeri Baku dan hadir di tengah-tengah para profesor dan mahasiswa universitas ini, bersama dengan peluncuran terjemahan Azerbaijan dari buku 'Kekuatan Negosiasi', mengakhiri perjalanan singkat namun berbuah satu hari ini."

Baghaei menekankan: "Iran dan Republik Azerbaijan bertekad untuk memanfaatkan semua kapasitas untuk meningkatkan hubungan bilateral dan memperkuat kerja sama dalam pengaturan multilateral demi menjaga perdamaian dan stabilitas regional."