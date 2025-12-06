Klaim Pertemuan Ekonomi dengan Utusan Rezim Zionis adalah Kebohongan Total dan Operasi Psikologis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Kantor Perdana Menteri Israel mengklaim bahwa Benjamin Netanyahu telah memerintahkan pengiriman delegasi Israel untuk bertemu pejabat pemerintah Lebanon.

Dalam pernyataannya di platform X, kantor tersebut mengumumkan bahwa Netanyahu telah menugaskan pelaksana ketua Dewan Keamanan Dalam Negeri Israel untuk mengirimkan seorang perwakilan, dan mengklaim bahwa pertemuan tersebut “langkah pertama menuju pembangunan dasar-dasar hubungan ekonomi antara kedua pihak.”

Pengumuman Israel ini muncul setelah Presiden Lebanon menunjuk seorang tokoh sipil sebagai ketua delegasi Lebanon dalam Komite Lima Pihak yang bertugas mengawasi implementasi gencatan senjata selama satu tahun.

Bersamaan dengan beredarnya laporan tentang adanya pembicaraan ekonomi antara Lebanon dan rezim Zionis, sejumlah warga Lebanon menggelar demonstrasi di selatan Beirut untuk menolak segala bentuk kompromi atau langkah menuju normalisasi. Para peserta menilai langkah pemerintah sebagai “langkah menuju kompromi dengan rezim Zionis” dan menuntut diakhirinya pembicaraan apa pun yang tidak transparan.

Fadi Boudaya, analis politik Lebanon dan pemimpin redaksi jaringan internasional Miraya, dalam wawancara dengan ABNA menegaskan bahwa Israel sedang berusaha menyesatkan sebagian warga Lebanon, warga Israel sendiri, dan bahkan negara-negara Arab dengan menggambarkan seolah-olah rezim tersebut telah berhasil memaksakan realitas ekonomi baru kepada Lebanon melalui kekuatan militer, dan bahwa opsi Perlawanan telah berakhir.

Ia menegaskan bahwa rezim tersebut berupaya menciptakan persepsi publik—baik di tingkat internasional maupun internal—bahwa keberadaan tokoh sipil dalam pembahasan teknis menunjukkan lahirnya hubungan ekonomi dengan Israel. Boudaya mengatakan Israel telah berulang kali berusaha membangun saluran ekonomi dengan sejumlah utusan internasional yang datang ke Lebanon, dengan harapan dapat menembus struktur internal negara.

Ia menekankan: “Israel adalah musuh Lebanon. Tidak ada perdamaian, tidak ada normalisasi, dan tidak ada bentuk hubungan apa pun yang dapat terwujud dengan entitas ini. Ini bukan sekadar soal agresi militer, tetapi juga upaya sistematis untuk memaksakan normalisasi tidak langsung.”

Boudaya menegaskan bahwa Israel adalah entitas kolonial, ekspansionis, dan tidak memiliki hubungan dengan negara lain kecuali demi kepentingannya sendiri, yang selalu berbasis ekspansi dan proyek permukiman.

Ia menyoroti ambisi lama Israel untuk menguasai ekonomi kawasan—baik melalui jalur air maupun rute perdagangan maritim—sebagaimana terlihat dalam berbagai konflik laut dan konflik pelabuhan. Menurutnya, rezim ini mengincar sumber daya minyak dan gas di Mediterania Timur dan berusaha menguasainya sepenuhnya melalui jalur Cyprus, Yunani, Suriah, atau Lebanon.

Boudaya menegaskan bahwa tidak ada bentuk normalisasi apa pun—baik kecil maupun besar—yang mungkin terjadi dengan Israel karena sifat agresif rezim tersebut dan sejarah panjangnya dalam melanggar semua perjanjian. Ia menyebut perjanjian gencatan senjata dengan Gaza sebagai bukti terbaru bahwa Israel tidak dapat dipercaya.

Ia menambahkan bahwa apa yang disebut Israel sebagai “pertemuan ekonomi” sejatinya tidak memiliki unsur ekonomi apa pun. Delegasi Lebanon yang bersifat sipil hanya memiliki empat mandat: membahas isu-isu teknis yang tertunda, menjamin pembebasan tawanan, membahas gencatan senjata, dan melanjutkan proses delimitasi perbatasan maritim. “Selain empat poin itu, tidak ada pertemuan ekonomi dan tidak ada agenda ekonomi,” tegasnya.

Boudaya menjelaskan bahwa Israel memanfaatkan segala celah untuk mempromosikan narasi bahwa Lebanon—yang selama ini menjadi benteng Perlawanan—telah tunduk kepada Tel Aviv. Namun lembaga keamanan, militer, dan politik Israel sangat memahami bahwa ada Perlawanan di Lebanon yang tidak dapat ditarik ke dalam kesepakatan tersebut.

Ia mengatakan bahwa Netanyahu sedang berusaha menggunakan isu pertemuan ini untuk menampilkan “pencapaian strategis” kepada pemukim dan sekutunya di dunia Arab, sambil terus menekan negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dengan ancaman implisit bahwa nasib mereka akan seperti Lebanon, Gaza, atau Suriah jika menolak.

Boudaya menegaskan bahwa satu-satunya penghalang normalisasi Lebanon dengan Israel adalah keberadaan Perlawanan. Seruan untuk perlucutan senjata Perlawanan adalah langkah menuju normalisasi; menyerukan mundurnya Perlawanan tanpa menuntut mundurnya Israel juga adalah langkah menuju normalisasi. Namun selama Perlawanan tetap ada—dengan keyakinan pada identitas Lebanon—normalisasi mustahil terjadi.

Ia mengingatkan bahwa gerakan Perlawanan telah mengorbankan puluhan ribu syuhada demi membebaskan Lebanon dan mempertahankan identitas Arabnya—identitas yang tidak akan pernah diserap oleh proyek Zionis.

Boudaya menyebut bahwa Perlawanan telah memberi waktu kepada pemerintah untuk mengusir Israel melalui jalur diplomatik. Namun setelah satu tahun tanpa hasil dan tanpa jaminan untuk menghentikan agresi Israel, Perlawanan tidak akan menyerahkan satu pun senjatanya.

Ia menekankan bahwa: “Setiap pembicaraan yang bertujuan menjegal posisi Lebanon atau membuatnya menerima normalisasi, telah batal demi hukum bagi Perlawanan.”

Menurutnya, Perlawanan akan mengawasi semua langkah utusan presiden dan pihak lainnya untuk mencegah penyimpangan menuju proyek normalisasi.

Boudaya menutup wawancara dengan mengatakan bahwa Perlawanan tidak lagi akan diam menghadapi serangan Israel terhadap warga selatan Lebanon, Lembah Bekaa, dan wilayah lain. “Jika perang dipaksakan, kami siap menghadapinya.”