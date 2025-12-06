Astronaut NASA Memotret Ka'bah dari Luar Angkasa

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — NASA menyatakan bahwa Pettit mengambil foto luar biasa tersebut ketika ISS melintas di atas Semenanjung Arab pada malam hari. Dalam gambar itu, kota Mekah tampak bercahaya, sementara Ka'bah terlihat jelas sebagai titik terang di pusat kota.

Donald Pettit, yang saat ini bertugas sebagai insinyur penerbangan dalam misi ISS-71 dan ISS-72, menggunakan perlengkapan fotografi khusus untuk mengambil citra tersebut selama lintasan malam di atas wilayah Arab Saudi. Pettit sebelumnya juga dikenal sering memotret kota-kota dunia, fenomena alam, serta eksperimen ilmiah dari orbit Bumi.

Misi astronaut ini, yang dimulai pada 11 September 2024, berfokus pada pengembangan teknologi penting bagi eksplorasi luar angkasa jarak jauh, termasuk sistem pemurnian air dan penelitian mengenai perilaku api dalam kondisi tanpa gravitasi.