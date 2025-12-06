Campur Tangan Sara Netanyahu dalam Penunjukan Kepala Mossad Picu Kontroversi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — harian Maariv melaporkan bahwa setelah terungkapnya pertemuan panjang antara Roman Gofman dan Sara Netanyahu, istri Perdana Menteri Israel, sebelum pengangkatannya sebagai Kepala Mossad, gejolak politik dan keamanan pun muncul di dalam rezim ini.

Menurut laporan Maariv, pertemuan tersebut berlangsung sebelum pengumuman resmi Benjamin Netanyahu mengenai penunjukan Gofman sebagai Kepala Mossad, dan hal ini menimbulkan pertanyaan serius di dalam institusi keamanan. Kasus ini kembali membuka arsip lama terkait campur tangan Sara Netanyahu dalam penunjukan pejabat tinggi keamanan.

Bagian lain laporan tersebut menyinggung kasus Yossi Cohen, mantan Kepala Mossad, yang menurut kesaksian pada tahun 2013, memberikan janji kesetiaan pribadi kepada Benjamin dan Sara Netanyahu sebagai syarat untuk menjamin penunjukannya sebagai Ketua Dewan Keamanan Nasional. Selain itu, Meir Dagan, mantan Kepala Mossad, meriwayatkan bahwa Sara Netanyahu pernah tiba-tiba masuk ke sebuah pertemuan rahasia antara dirinya dan Perdana Menteri. Netanyahu lalu berkata kepadanya: “Dia (Sara) terlibat dalam segala hal.”

Gofman merupakan Kepala Mossad kedua yang ditunjuk dari luar struktur internal lembaga tersebut, dan dijadwalkan resmi menjabat pada Juni 2026 (Khordad–Tir 1405). Meski koalisi pemerintah menyambut baik penunjukan ini, situasi internal Mossad justru dipenuhi keterkejutan dan tanda tanya besar.