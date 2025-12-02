  1. Home
Netanyahu Singgung Perdamaian dengan Suriah / Israel Terima Sampel Medis dari Gaza

2 Desember 2025 - 20:10
News ID: 1756964
Benjamin Netanyahu pada Selasa menyatakan bahwa kesepakatan damai antara Israel dan Suriah masih memungkinkan untuk dicapai, meski perundingan kedua pihak telah lama terhenti.

Ia mengklaim bahwa Suriah berpotensi membentuk zona penyangga bebas senjata dari kawasan Damaskus hingga Gunung Hermon (Jabal al-Sheikh).

Dalam pernyataan terpisah, kantor Netanyahu juga mengumumkan bahwa Israel telah menerima “sampel medis” dari Gaza melalui Palang Merah, untuk keperluan pemeriksaan forensik. Disebutkan pula bahwa jasad dua tawanan Israel dan Thailand masih berada di Gaza.

