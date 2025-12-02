Jurnalis Palestina Gugur di Khan Younis Meski Gencatan Senjata Diumumkan

Kantor Berita Internasional Ahlul Bait — ABNA — Seorang jurnalis Palestina gugur akibat serangan drone Israel di kota Khan Younis, Gaza selatan, pada Selasa, meskipun gencatan senjata telah diumumkan.

Sumber medis menyebutkan bahwa Mahmoud Wadi, fotografer berita Palestina, gugur di wilayah yang berdasarkan kesepakatan berada di luar kendali pasukan Israel. Hingga akhir Oktober lalu, 256 jurnalis Palestina telah gugur sejak agresi Israel ke Gaza dimulai pada Oktober 2023, dan dengan gugurnya Mahmoud Wadi, jumlah tersebut meningkat menjadi 257 jurnalis syahid.

Lembaga internasional pembela kebebasan pers kembali mengecam penargetan jurnalis oleh Israel, yang dinilai sebagai upaya membungkam penyebaran fakta kejahatan perang di Gaza.