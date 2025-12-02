Gencatan Senjata di Gaza Dilanggar: Seorang Palestina Gugur di Gaza Timur, Tembakan Israel Terus Berlanjut

Kantor Berita Internasional Ahlul Bait — ABNA — Sumber lokal melaporkan bahwa seorang warga Palestina gugur akibat tembakan pasukan Israel di kawasan Al-Zeitoun, Gaza timur pada Selasa pagi.

Saksi mata menyebutkan bahwa kendaraan militer dan drone Israel terus menembaki wilayah timur Gaza sejak pagi hari. Sebelumnya, pertahanan sipil Gaza juga mengumumkan bahwa lima warga Palestina, termasuk dua perempuan dan dua anak-anak, terluka akibat serangan di kawasan Al-Tuffah.

Laporan ini menegaskan bahwa meskipun kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah dimulai, Tel Aviv terus melanggarnya dengan menargetkan warga sipil. Sejak Oktober 2023, agresi Israel telah menewaskan lebih dari 70 ribu warga Palestina dan melukai sekitar 171 ribu orang, mayoritas perempuan dan anak-anak.