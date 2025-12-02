Demonstrasi dan Mogok Nasional di Italia Protes Dukungan Pemerintah terhadap Rezim Zionis

Kantor Berita Internasional Ahlul Bait — ABNA — Italia pada Kamis lalu menyaksikan mogok kerja dan demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan pemerintah Giorgia Meloni, khususnya dukungan terhadap rezim Zionis dan peningkatan anggaran militer, serta sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan Gaza.

Aksi yang berlangsung di berbagai kota seperti Turin, Genoa, Venesia, dan Milan ini melumpuhkan sektor transportasi udara dan kereta api, dengan puluhan penerbangan dibatalkan dan layanan kereta terganggu. Sejumlah tokoh internasional, termasuk pelapor khusus PBB urusan Palestina dan aktivis lingkungan Greta Thunberg, turut hadir dalam unjuk rasa.

Para demonstran juga memprotes rencana deportasi terhadap seorang ulama pendukung Palestina, serta mengecam prioritas anggaran militer yang dinilai mengorbankan sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.