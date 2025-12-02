Terungkap di Inggris: Pasukan Khusus Tembaki Anak-Anak Afghanistan di Tempat Tidur

Kantor Berita Internasional Ahlul Bait — ABNA — Penyelidikan terbaru di Inggris mengungkap bahwa pasukan khusus Inggris terlibat dalam eksekusi di luar hukum terhadap warga sipil, termasuk anak-anak Afghanistan yang ditembak di tempat tidur mereka.

Sejumlah perwira mengakui bahwa pembunuhan ilegal itu benar terjadi dan kemungkinan baru “puncak gunung es”, sementara sebagian kasus ditutupi oleh komando militer. Laporan juga menyebut adanya pembunuhan terhadap tahanan dengan dalih palsu, serta dugaan sistem penutupan informasi hingga level atas militer dan pemerintah.

Temuan ini menambah daftar panjang penderitaan rakyat Afghanistan akibat kekerasan pasukan asing, meski pemerintah Inggris menyatakan mendukung penyelidikan independen.