Dosen Universitas Kabul Peringatkan: Taliban Berupaya Hapus Bahasa Persia dan Mazhab Syiah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Seorang dosen Universitas Kabul memperingatkan bahwa Taliban tengah menjalankan proyek penghapusan bertahap peradaban Khorasan dengan menargetkan “bahasa Persia” dan “mazhab Syiah” di Afghanistan.

Ia menegaskan bahwa penangkapan penyair Syiah berbahasa Persia, Sayyid Sikandar Hosseini Bamdad, di Mazar-e Sharif dilakukan karena sikap Taliban yang menentang bahasa Persia. Menurutnya, tujuan utama Taliban adalah memantapkan kekuasaan absolut etnis Pashtun, dengan menyingkirkan unsur budaya non-Pashtun.

Dosen tersebut juga menyebut bahwa pengetatan terhadap komunitas Syiah yang berjumlah sekitar 7–10 juta jiwa, larangan pengakuan fikih Ja‘fari, penggantian papan nama kantor ke bahasa Pashto, penggunaan Pashto dalam administrasi resmi, serta penghapusan kalender Hijriah Syamsiah merupakan bagian dari kebijakan sistematis peminggiran budaya Persia.

Ia memperingatkan bahwa jika tren ini terus berlanjut, dalam 20 tahun ke depan bahasa Persia terancam lenyap dari Afghanistan.