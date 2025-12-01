IRGC: Basij dengan Pertolongan Ilahi Jadi Pasukan Pendobrak

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Wakil Kepala Politik Korps Garda Revolusi Islam, Sardar Yadollah Javani, menegaskan bahwa kunci kemenangan Revolusi Islam adalah persatuan, keteguhan, dan perlawanan. Hal itu ia sampaikan dalam seminar nasional tentang peran Basij di kota Rasht.

Ia menyebut Basij sebagai organisasi paling merakyat yang memiliki rekam jejak gemilang dalam menjaga Revolusi Islam, termasuk saat perang yang dipaksakan. Menurutnya, Basij dengan pertolongan Ilahi adalah pasukan pendobrak dan pemecah kebuntuan.

Javani juga menekankan pentingnya persatuan nasional dalam menghadapi musuh, peran Basij dalam memberantas korupsi, melayani rakyat, serta membantu pemerintah. Ia menutup dengan menegaskan bahwa musuh menargetkan iman dan harapan rakyat, namun bangsa Iran tetap bergerak maju berkat iman dan semangat Basij.