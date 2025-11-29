Hamas: Perampasan Halaman Dalam Masjid Ibrahimi Bagian dari Proyek Sistematis Yahudisasi Tempat Suci

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Gerakan Perlawanan Islam Hamas menegaskan bahwa keputusan terbaru rezim Zionis untuk merampas dan menguasai halaman dalam Masjid Ibrahimi di kota Hebron merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kesucian tempat ibadah umat Islam serta bagian dari proyek sistematis untuk Yahudisasi situs-situs suci Islam.

Dalam pernyataan resminya, Hamas menyebutkan bahwa langkah ini masuk dalam kerangka perang agama yang semakin meningkat yang dilakukan rezim pendudukan terhadap tempat-tempat suci Palestina, dengan tujuan mengubah identitas sejarah dan keagamaannya.

Hamas menjelaskan bahwa perampasan tersebut merupakan bagian dari kebijakan terstruktur untuk mengokohkan dominasi penuh Zionis atas Masjid Ibrahimi, setelah bertahun-tahun pendudukan militer, pembatasan ketat terhadap jamaah Muslim, serta pengubahan lingkungan masjid menjadi kawasan militer dan permukiman ilegal.

Gerakan ini juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut terhubung langsung dengan proyek pembersihan etnis di jantung kota Hebron.

Hamas menekankan bahwa rakyat Palestina tidak akan pernah menerima keputusan kolonial ini dan akan terus mempertahankan tempat-tempat suci Islam dengan seluruh cara yang sah.

Di akhir pernyataan, Hamas menyerukan kepada warga Hebron dan seluruh penduduk Tepi Barat untuk terus hadir di Masjid Ibrahimi, menjaga eksistensinya, serta berdiri teguh menghadapi proyek Yahudisasi yang dijalankan oleh rezim pendudukan.