Demonstrasi Warga Italia Tuntut Pembebasan Tokoh Muslim Turin

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Warga kota Turin menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pembebasan Imam Mohammad Shahin, tokoh Islam terkemuka Italia yang saat ini ditahan oleh otoritas keamanan dan terancam dideportasi.

Aksi protes berlangsung di depan Masjid Jalan Saluzzo, kawasan multikultural San Salvario, dengan diikuti oleh warga lintas agama, aktivis sipil, serikat pekerja, serta perwakilan Gereja Katolik. Mereka menyatakan solidaritas terhadap Imam Shahin yang ditahan setelah pernyataannya yang menilai Operasi Thufan al-Aqsa sebagai bagian dari perlawanan rakyat Palestina.

Penahanan ini dilakukan atas perintah Menteri Dalam Negeri Italia, Matteo Piantedosi, dengan alasan keamanan nasional. Otoritas Italia bahkan mengaitkan Imam Shahin dengan kelompok Ikhwanul Muslimin, tuduhan yang dibantah keras oleh para aktivis dialog lintas agama.

Pemimpin Gereja Kirim Surat ke Presiden Italia

Sejumlah tokoh penting dalam jaringan dialog antaragama di Turin, termasuk Uskup Pinerolo dan para pemimpin gereja, mengirimkan surat resmi kepada Presiden Italia, Sergio Mattarella.

Dalam surat tersebut mereka menegaskan bahwa deportasi Imam Shahin berpotensi merusak puluhan tahun kerja keras dialog antaragama dan aktivitas sosial yang telah dibangun di Masjid Saluzzo.

Ditekankan pula bahwa masjid tersebut selama ini aktif bekerja sama dengan masyarakat lokal, lembaga pendidikan, serta institusi keagamaan dalam program pendidikan kewarganegaraan, termasuk penerbitan Konstitusi Italia dalam bahasa Arab.

Peran Sosial Imam Shahin Dianggap Vital

Sejumlah aktivis Muslim dan Imam Gabriel Yungo menyatakan bahwa Imam Shahin memiliki peran penting dalam meredam kriminalitas dan problem sosial di kawasan rentan Turin. Mereka memperingatkan bahwa pengusiran terhadapnya justru akan melemahkan stabilitas sosial dan upaya integrasi antarbudaya.

Sementara itu, pihak Kementerian Dalam Negeri Italia tetap bersikeras menyebut Imam Shahin sebagai ancaman serius bagi keamanan negara. Saat ini, kasus penahanan dan kemungkinan deportasi Imam Shahin masih menunggu proses peradilan.

Gelombang dukungan luas dari komunitas Muslim dan pemuka agama non-Muslim di Turin menunjukkan bahwa kasus ini telah menjadi isu sensitif yang menyentuh kebebasan beragama, dialog lintas iman, dan keadilan sipil di Italia.