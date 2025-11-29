Syahidnya Pemuda Suriah di Malam Pernikahannya Saat Melawan Serbuan Israel ke Beit Jinn

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seorang pemuda Suriah bernama Hasan Al-Sa‘di gugur sebagai syahid pada malam pernikahannya, saat menghadang serbuan pasukan Israel ke kota kecil Beit Jinn di pedesaan selatan Damaskus, pada Jumat dini hari.

Media dan warganet Suriah di berbagai platform media sosial menyampaikan ucapan belasungkawa atas kesyahidan pemuda yang hanya berjarak beberapa jam dari pelaksanaan akad pernikahannya tersebut.

Pasukan Israel yang bergerak dari arah Dataran Tinggi Golan — sekitar 10 kilometer dari lokasi — menerobos masuk ke wilayah Beit Jinn, namun mendapat perlawanan sengit dari warga setempat. Bentrokan tersebut mengakibatkan 20 warga desa gugur sebagai syahid, termasuk perempuan dan anak-anak.

Menurut sumber-sumber Israel, pasukan Zionis terjebak dalam penyergapan yang dipersiapkan para pemuda desa setelah memasuki Beit Jinn. Dalam pertempuran sengit tersebut, 6 tentara Israel terluka, dan kondisi sebagian dari mereka dilaporkan kritis.

Hasan Al-Sa‘di, kelahiran tahun 1999 di Beit Jinn, sebelumnya bekerja sebagai penggembala, lalu bergabung dengan pasukan keamanan dalam negeri. Resepsi pernikahannya yang dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat berubah menjadi suasana duka nasional bagi warga desa akibat serangan Israel.

Serangan ini bukan yang pertama kali dilakukan Israel ke Beit Jinn, namun untuk pertama kalinya mendapat perlawanan bersenjata langsung dari warga desa dan menimbulkan korban di pihak pasukan pendudukan.