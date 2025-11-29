Foto Paus di Atas Reruntuhan Gereja di Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seorang warga Nasrani di selatan Lebanon membentangkan foto Paus Leo XIV serta bendera Vatikan di atas reruntuhan sebuah gereja di kawasan Dardaghya, wilayah Sur (Tyre), sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan Paus ke Lebanon.

Gereja tersebut tahun lalu menjadi sasaran serangan Israel, yang mengakibatkan syahidnya enam petugas relawan kemanusiaan serta menimbulkan kerusakan besar pada bangunan gereja.

“Seandainya Paus Datang ke Selatan, Maknanya Akan Sangat Besar”

George Elia, salah seorang warga setempat, dalam wawancara dengan surat kabar Al-Akhbar mengatakan: “Kami berharap Paus juga mengunjungi tanah suci di selatan, tempat yang pernah diinjak oleh Nabi Isa Al-Masih. Wilayah selatan telah mempersembahkan banyak korban. Kami menghiasi gereja dengan gambar Paus sebagai bentuk penyambutan simbolik. Jika beliau benar-benar datang ke selatan, di tengah kondisi yang kami alami saat ini, kunjungan itu akan memiliki nilai spiritual yang sangat besar bagi kami.”