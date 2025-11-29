Tentara Lebanon: Rumah-rumah yang Diserang di Selatan Bersifat Sipil dan Tanpa Senjata

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Brigadir Jenderal Nicola Thabet, Komandan sektor selatan Sungai Litani di Tentara Lebanon, dalam sebuah konferensi pers menegaskan bahwa rumah-rumah yang menjadi sasaran serangan Israel di wilayah selatan sepenuhnya merupakan bangunan sipil dan tidak mengandung senjata apa pun.

Ia menjelaskan bahwa setelah ancaman Israel untuk membombardir rumah-rumah warga, Tentara Lebanon menyatakan kesiapan penuh untuk memeriksa rumah-rumah tersebut guna membuktikan tidak adanya senjata, namun Israel menolak tawaran itu dan tetap melancarkan pemboman. Hasil pemeriksaan Tentara Lebanon menunjukkan bahwa bangunan yang dihancurkan murni rumah tinggal tanpa senjata atau amunisi.

Tentara Bersama Rakyat Selatan

Nicola Thabet menegaskan: “Kami berasal dari rakyat ini dan akan tetap bersama mereka. Tentara adalah pilar utama keamanan dan akan terus menjalankan tugasnya meskipun menghadapi berbagai tantangan.”

Ia menambahkan bahwa tentara tetap menjalankan misinya dengan penuh komitmen dan kehormatan terhadap darah para korban yang telah gugur di wilayah tersebut.

660 Pelanggaran Gencatan Senjata oleh Israel

Thabet mengumumkan bahwa sejak dimulainya operasi “Perisai Selatan dan Perisai Tanah Air” pada 5 September 2025 hingga saat ini, Tentara Lebanon telah mencatat: 332 pelanggaran darat, 17 pelanggaran laut dan 311 pelanggaran udara, yang semuanya dilakukan oleh Israel.

Saat ini, sekitar 10.000 personel Tentara Lebanon telah dikerahkan di selatan Sungai Litani, sementara pada hari pertama gencatan senjata jumlah pasukan hanya sekitar 4.000 personel. Tentara kini ditempatkan di lebih dari 200 titik, dan misi “Dira‘ al-Janub (Perisai Selatan)” akan berlanjut hingga 31 Desember.

Kerusakan Besar Akibat Serangan Israel

Komandan sektor selatan menuturkan bahwa sejauh ini 13.891 unit rumah di wilayah perbatasan telah hancur, dan 80 persen di antaranya dihancurkan setelah 27 November 2024 oleh serangan Israel.

Ia juga mengungkapkan bahwa Tentara Lebanon telah melaksanakan lebih dari 11.000 operasi bersama dengan pasukan UNIFIL (UNIFIL). Selain itu, warga dan pemerintah daerah setempat menunjukkan kerja sama yang kuat, bahkan membantu memenuhi kebutuhan tentara seperti listrik dan air.