Israel Ancam “Operasi Militer Besar” di Lebanon; Katz Tetapkan Tenggat Akhir Tahun untuk Pelucutan Senjata Hizbullah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, mengancam akan melancarkan “aksi militer kuat” di Lebanon jika Hizbullah tidak melucuti senjatanya secara penuh hingga akhir tahun ini.

Menurut Katz, klaim pihaknya didasarkan pada komitmen yang disebut telah diberikan kepada Amerika Serikat. Ia mengakui sejak diberlakukannya gencatan senjata pada November 2024 tidak ada serangan dari Lebanon, namun Israel tetap melakukan pelanggaran harian terhadap kesepakatan tersebut.

Dalam pernyataannya, Katz juga mengklaim ratusan anggota Hizbullah telah tewas sejak berakhirnya operasi militer terakhir, serta menyebut kondisi perbatasan utara kini berada dalam situasi keamanan “terbaik dalam dua dekade”.

Di sisi lain, ia terlibat perdebatan sengit dengan anggota oposisi terkait kebijakan penghentian penahanan administratif terhadap pemukim Israel yang melakukan serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Katz menegaskan tidak akan mengubah kebijakan tersebut dan membantah adanya motif politik di balik keputusannya.

Katz juga menyatakan keyakinannya tetap akan menjabat sebagai menteri pertahanan hingga pemilu berikutnya pada Oktober 2026, meskipun muncul spekulasi mengenai perbedaan pandangan dengan Benjamin Netanyahu.