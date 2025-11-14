Rakyat Irak Beri Mandat kepada Blok Pro-Perlawanan: Kemenangan Syiah adalah Buah Darah Para Syahid

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pemilu parlemen Irak 2025 berakhir dengan kemenangan blok-blok Syiah pendukung poros perlawanan. Dengan partisipasi lebih dari 12 juta pemilih — naik 12,5% dibanding 2021 — rakyat Irak menunjukkan kepercayaan pada seruan Marjaiyah, khususnya Ayatullah Agung Sistani.

Koalisi al-I’mar wa at-Tanmiyah pimpinan Muhammad Shia al-Sudani memimpin hasil awal, disusul Daulat al-Qanun (Nouri al-Maliki) dan ash-Shadiqun (Qais al-Khazali). Hasil ini memperkuat posisi blok Syiah dan menggagalkan skenario AS untuk melemahkan al-Hashd ash-Shaabi.

Sheikh Hassan al-Abadi menyebut kemenangan ini sebagai “buah darah para syahid” dan bukti persatuan Syiah Irak dalam mempertahankan kedaulatan negara. Ia menegaskan pemerintahan baru akan dibentuk berdasarkan kerangka koordinasi nasional dan memperkuat peran al-Hashd ash-Shaabi di tengah tekanan asing.