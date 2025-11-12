Gelombang Kekeringan yang Belum Pernah Terjadi, Paksa Negara-Negara Arab Gelar Salat Istisqa

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Krisis kekeringan parah dan turunnya curah hujan secara drastis di kawasan Asia Barat mendorong sejumlah negara Arab—termasuk Arab Saudi, Suriah, dan Qatar—mengimbau rakyatnya untuk melaksanakan salat istisqa (salat meminta hujan).

Di Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz memerintahkan pelaksanaan salat istisqa secara serentak pada Kamis (13 November) di seluruh negeri, seraya menyerukan rakyat agar bertobat, bersedekah, dan berdoa memohon rahmat Ilahi.

Kementerian Wakaf Suriah juga mengumumkan bahwa salat istisqa akan digelar pada Jumat (14 November) di seluruh wilayah Suriah, disertai ajakan berpuasa tiga hari sebelumnya sebagai bentuk penyesalan dan kembali kepada Allah.

Sementara itu, Emir Qatar, Syaikh Tamim bin Hamad Al Thani, turut mengajak warga untuk menggelar salat istisqa di Doha, di tengah menurunnya curah hujan dan meningkatnya suhu ekstrem dalam beberapa bulan terakhir.

Fenomena ini menunjukkan bahwa di tengah krisis lingkungan dan ancaman kekeringan yang melanda kawasan, masyarakat Islam kembali mencari solusi spiritual — sebuah refleksi atas kebutuhan akan keseimbangan antara pembangunan dan kesadaran ekologis.