Sayyid Isa Thabathabai meniupkan ruh perlawanan ke dalam masyarakat Syiah / Selama ada penjajahan, perlawanan akan tetap hidup

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mantan Atase Kebudayaan Iran di Lebanon dan Penasihat Sekjen Lembaga Internasional Ahlulbait as Mohammad Mahdi Syariatmadar, mengatakan bahwa Sayyid Isa Thabathabai telah “meniupkan ruh perlawanan ke dalam tubuh masyarakat Syiah Lebanon dan menanamkan identitas perjuangan dalam jiwa mereka.”

Dalam acara peluncuran film dokumenter “Wakil”, yang menyoroti sejarah perlawanan Lebanon dan peran penting Sayyid Isa Thabathabai—perwakilan Imam Khomeini (ra) dan Pemimpin Tertinggi di Lebanon—Syariatmadar menyebutnya sebagai sosok istimewa dan tulus yang “membangun sistem perlawanan modern Lebanon, yang kemudian menjadi poros utama dalam membela Palestina.”

Ia menjelaskan bahwa Thabathabai mendirikan berbagai lembaga sosial, pendidikan, dan kemanusiaan—mulai dari Komite Imam Khomeini, Yayasan Syuhada, Jihad Pembangunan, hingga rumah sakit dan pusat-pusat kebudayaan di seluruh Lebanon—dan semuanya kemudian ia serahkan kepada Hizbullah sebagai bentuk ketulusan perjuangan.

Syariatmadar menegaskan bahwa “perlawanan bukan hanya senjata, tetapi semangat yang hidup di hati orang-orang beriman.” Ia menutup dengan menegaskan, “Selama masih ada penjajahan, perlawanan akan tetap hidup. Dan Sayyid Isa Thabathabai adalah arsitek ruh perlawanan itu.”