Organisasi Intelijen Pasdaran: Jaringan Anti-Keamanan Amerika-Israel Dibongkar

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, Organisasi Intelijen Pasdaran dalam sebuah pernyataan menyebutkan: "Melalui tindakan yang dilakukan oleh Organisasi Intelijen Pasdaran, sebuah jaringan anti-keamanan yang dipimpin oleh dinas mata-mata Amerika dan Israel di dalam negeri telah diidentifikasi dan dibubarkan setelah beberapa periode pemantauan, pengawasan, dan tindakan intelijen lainnya."

Pernyataan tersebut menekankan: "Rezim Zionis, sebagai kekuatan proksi Amerika di kawasan, setelah kegagalan dalam perang 12 hari, telah mengalihkan kebijakan dan rencananya ke arah mengganggu keamanan publik, mungkin dengan harapan dapat mengganti, dalam anggapannya, kekalahan memalukan di bidang militer."

Di bagian lain dari pernyataan Organisasi Intelijen Pasdaran disebutkan: "Dalam konteks ini, rezim tersebut telah menciptakan jaringan yang terdiri dari elemen-elemen yang tertipu dan pengkhianat bangsa untuk mengganggu keamanan negara pada paruh kedua musim gugur 1404 (kalender Iran). Dengan rahmat ilahi dan kewaspadaan Para Pengawal Anonim Imam Zaman (A.J.) di Organisasi Intelijen Pasdaran, anggota jaringan ini telah jatuh ke dalam perangkap intelijen dan ditangkap."

Di akhir pernyataan ini, dengan menekankan bahwa operasi ini dilakukan secara terkoordinasi di sejumlah provinsi dan bahwa sel-sel terkait dengan rezim Zionis yang mencari tindakan mengganggu keamanan telah dihancurkan, diumumkan: "Laporan dan informasi tambahan mengenai jaringan ini akan disampaikan kepada bangsa Iran yang terhormat di kemudian hari."