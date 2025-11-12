  1. Home
Larijani: Iran Tidak Memiliki Permusuhan yang Hakiki dengan Barat

12 November 2025 - 11:14
News ID: 1749623
Source: ABNA
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi menulis: "Para pemimpin Iran tidak memiliki permusuhan yang hakiki dengan Barat; melainkan perilaku politik dan keamanan Baratlahlah yang menyebabkan kerja sama menjadi krisis."

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, menulis dalam bahasa Inggris di jejaring sosial X: "Setelah revolusi, kebijakan Iran berfokus pada pelestarian kepentingan nasional dan bukan pada kerja sama dengan Barat dengan harga berapa pun. Meskipun demikian, Barat tetap menjadi mitra ekonomi Iran selama bertahun-tahun.

Para pemimpin Iran tidak memiliki permusuhan yang hakiki dengan Barat; melainkan perilaku politik dan keamanan Baratlahlah yang menyebabkan kerja sama menjadi krisis."

