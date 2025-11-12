Larijani: Iran Tidak Memiliki Permusuhan yang Hakiki dengan Barat

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, menulis dalam bahasa Inggris di jejaring sosial X: "Setelah revolusi, kebijakan Iran berfokus pada pelestarian kepentingan nasional dan bukan pada kerja sama dengan Barat dengan harga berapa pun. Meskipun demikian, Barat tetap menjadi mitra ekonomi Iran selama bertahun-tahun.

Para pemimpin Iran tidak memiliki permusuhan yang hakiki dengan Barat; melainkan perilaku politik dan keamanan Baratlahlah yang menyebabkan kerja sama menjadi krisis."