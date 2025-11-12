Kecaman terhadap Aksi Teroris di Pakistan

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, mengutuk sekeras-kerasnya aksi teroris di depan kompleks pengadilan di Islamabad, Pakistan, yang mengakibatkan terbunuh dan terluka sejumlah orang.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri menyampaikan belasungkawa kepada rakyat dan pemerintah Pakistan, khususnya keluarga para korban, dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Besar untuk kesembuhan dan kesehatan bagi para korban luka dalam insiden tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, sambil merujuk pada posisi prinsipil Republik Islam Iran dalam mengutuk keras semua bentuk dan manifestasi terorisme dan ekstremisme kekerasan, menekankan perlunya menghadapi dan memberantas fenomena buruk terorisme, termasuk melalui penguatan kerja sama regional.