UNICEF: Israel Menghalangi Masuknya Vaksin dan Susu Formula ke Jalur Gaza

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Rusia "Sputnik", Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) mengumumkan bahwa rezim Zionis mencegah masuknya pasokan penting ke Jalur Gaza, yang paling penting di antaranya adalah vaksin dan botol susu formula untuk bayi.

UNICEF menjelaskan bahwa lembaga tersebut menghadapi tantangan besar untuk mengimpor 1 juta 600 ribu jarum suntik dan lemari es surya khusus untuk penyimpanan vaksin anak.

Organisasi tersebut menambahkan bahwa barang-barang ini telah menunggu izin masuk sejak Agustus tahun ini.

UNICEF mengumumkan bahwa saat ini, operasi besar-besaran untuk vaksinasi anak-anak terus berlanjut di tengah gencatan senjata yang rapuh di Gaza.

Di sisi lain, kantor berita Palestina Sama, mengutip Kementerian Kesehatan di wilayah tersebut, juga mengumumkan bahwa sejauh ini telah tercatat 6.000 kasus amputasi di Jalur Gaza, yang semuanya memerlukan program rehabilitasi segera dan jangka panjang.

Kementerian tersebut menambahkan bahwa kekurangan fasilitas medis dan alat bantu telah meningkatkan masalah bagi korban luka yang mengalami amputasi.

Kementerian itu juga melaporkan bahwa sekitar 25% dari total kasus ini terkait dengan anak-anak dan 12,7% terkait dengan wanita.