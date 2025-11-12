Naim Qassem: Amerika Ingin Mengakhiri Peran Perlawanan Melalui Israel

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, mengutip Al Mayadeen, Syekh Naim Qassem, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, mengumumkan dalam pidato pada Hari Syuhada dengan slogan "Ketika Kita Menjadi Syuhada, Kita Menang": "Hari perayaan ini akan bersifat umum di Lebanon dan kami telah memilih agar masyarakat berkumpul di 11 titik di berbagai wilayah selatan, termasuk Beirut, Baalbek, Hermel, Karak, Maysara, Deir Qanoun al-Nahr, Harith, Mashghara, Nabatieh, Qadiyah, dan Kafr Rumman."

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah melanjutkan: "Hizbullah didirikan atas dasar prinsip-prinsip Jihad, kemuliaan (izzah), kebanggaan Lebanon, dan dukungan terhadap Palestina. Dari tahun 2000 hingga 2023, kami berada dalam keadaan pencegahan. 'Pertempuran Pertama' [mengacu pada pertempuran Ula al-Ba's] adalah penghalang terhadap agresi Israel yang dihentikan pada batas-batas tertentu di Lebanon Selatan. Kesepakatan Oktober untuk penempatan tentara Lebanon di selatan Litani dapat diterima oleh Perlawanan. Kami menang karena tentara Lebanon hadir di selatan Sungai Litani; mereka adalah anak-anak kami. Dalam kesepakatan ini, kami menang karena pemerintah telah berkomitmen untuk memainkan perannya. Amerika tidak melaksanakan komitmennya melalui Israel, karena Lebanon akan mendapatkan kembali kebebasan dan martabatnya jika Israel mundur."

Syekh Naim Qassem berkata: "Amerika dan Israel campur tangan dalam masa depan Lebanon dan mendikte tentara, ekonomi, politik, dan posisinya. Amerika ingin mengakhiri peran Perlawanan Lebanon melalui Israel dan mengeksposnya pada agresi."

Ia menyatakan: "Kami tidak akan menyerah dan tidak akan meletakkan senjata kami."

Syekh Qassem juga mengatakan: "Israel memasuki Lebanon pada tahun 1982 dengan dalih mengusir kelompok-kelompok Palestina, tetapi Lebanon tetap di bawah pendudukannya hingga tahun 2000. Israel menciptakan apa yang disebut 'Tentara Lebanon Bebas', dan kemudian mereka mengubah namanya menjadi 'Tentara Lebanon Selatan' untuk menyiratkan bahwa masalah di Lebanon adalah masalah internal dan tidak ada hubungannya dengan Israel; Israel mundur secara hina dari Lebanon pada tahun 2000 di bawah hantaman Perlawanan dan berkat Syahid Ahmad Qasir dan saudara-saudaranya."

Syekh Qassem juga mengatakan: "Hizbullah didirikan atas dasar ide Jihad, martabat, kemuliaan Lebanon, dan dukungan terhadap Palestina, dan dari tahun 2000 hingga 2023 kami berada dalam situasi pencegahan. Pertempuran 'Ula al-Ba's' adalah penghalang terhadap serangan Israel dan menghentikan rezim itu di perbatasan tertentu di Lebanon Selatan."

Ia melanjutkan: "Kesepakatan November memiliki harga yang dapat diterima oleh Perlawanan karena mencakup penempatan tentara Lebanon di selatan Sungai Litani. Kami mendapat manfaat dari keberadaan tentara Lebanon di selatan Litani karena mereka adalah anak-anak kami. Kami adalah pemenang dalam kesepakatan ini karena pemerintah telah berkomitmen untuk memainkan perannya."

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah menekankan: "Amerika tidak menepati komitmennya karena, jika Israel mundur, Lebanon juga akan mendapatkan kembali kebebasan dan martabatnya. Amerika dan Israel campur tangan dalam masa depan Lebanon dan bagaimana seharusnya tentara, ekonomi, politik, dan posisi-posisinya. Amerika ingin mengakhiri peran perlawanan Lebanon melalui Israel dan mengekspos negara ini pada agresi. Mereka menekan pemerintah untuk memberikan konsesi tanpa menerima imbalan atau jaminan apa pun, melainkan mereka melakukannya melalui penghasutan perselisihan (Fitna) dan memberikan kebebasan bertindak kepada Israel."

Syekh Naim Qassem melanjutkan: "Israel berusaha untuk mendominasi Lebanon dan agar negara ini menjadi halaman belakang Israel untuk memperluas pemukimannya sebagai bagian dari proyek 'Israel Raya'. Setiap hari mereka membuat alasan baru, mulai dari pelucutan senjata hingga pemulihan kemampuan Perlawanan dan pendanaan, padahal masalah utama mereka adalah keberadaan Perlawanan."

Naim Qassem menjelaskan: "Israel selama setahun penuh telah melakukan segala jenis agresi, pelanggaran komitmen, dan ratusan serangan, dan kami tidak akan berdebat dengan antek-antek Israel yang tidak membela warga negara mereka sendiri, melainkan berpartisipasi dalam menekan untuk mewujudkan tuntutan Amerika dan Israel. Sayangnya, pemerintah Lebanon tidak melihat apa pun dalam pernyataan kementerian selain pelucutan senjata Perlawanan."