Peningkatan Ancaman dan Serangan terhadap Syiah Suriah

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, mengutip Al-Maalomah, Shawq Ibrahim, seorang analis urusan Suriah, menekankan bahwa kaum Syiah di wilayah Sayyidah Zaynab (as) di selatan Damaskus menghadapi peningkatan ancaman dan agresi, hingga sejumlah Husseiniyyah (pusat keagamaan Syiah) mereka dibakar.

Dia menambahkan bahwa penduduk di wilayah ini diancam secara langsung. Kaum Syiah di Irak dan seluruh dunia harus membantu Syiah Suriah pada tahap sensitif ini. Kaum Alawi berdiri bersama Syiah melawan kejahatan rezim al-Jolani ini.

Sebelumnya, dilaporkan juga bahwa eskalasi ketegangan sektarian di pinggiran Damaskus dan wilayah Zaynabiyyah (Sayyidah Zaynab), menyusul pernyataan provokatif dari seorang imam salat di daerah kota al-Hujayrah, menyebabkan provokasi terbuka terhadap Syiah di wilayah Zaynabiyyah meluas. Sehubungan dengan hal ini, sebuah demonstrasi diadakan di Damaskus yang menuntut pengusiran Syiah Zaynabiyyah.