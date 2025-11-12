Jihad Islam: Berkomitmen Mendukung Tahanan Melawan Kerendahan SIONIS

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Palestina Shihab, Gerakan Jihad Islam Palestina, sebagai reaksi terhadap pengesahan rancangan awal undang-undang hukuman mati bagi tahanan Palestina di penjara rezim Zionis di Knesset, menekankan bahwa tindakan ini, setelah menuduh tahanan Palestina sebagai "teroris" di pengadilan fasis rezim Zionis, adalah tindakan provokatif dan kriminal dalam kerangka genosida dan pembersihan terorganisir yang dilakukan oleh rezim terhadap bangsa Palestina.

Berdasarkan pernyataan ini, undang-undang ini mengungkapkan sifat rezim Zionis yang dibangun di atas rasisme dan penindasan, dan membuktikan bahwa semua institusinya, termasuk Knesset dan sistem peradilannya, adalah alat kriminal yang digunakan untuk menganiaya bangsa Palestina.

Jihad Islam menambahkan bahwa sementara lembaga keamanan rezim Zionis, tentara, dan pemukim membunuh bangsa Palestina tanpa pertanggungjawaban atau pengadilan apa pun, para penjajah, melalui upaya untuk mengesahkan undang-undang ini, ingin menciptakan sistem hukum ganda di Tepi Barat yang mengutuk Palestina dan memberikan kekebalan penuh kepada pemukim dan penjajah.

Pernyataan ini, sambil menghargai pernyataan dan posisi lembaga dan pemerintah yang telah mengutuk perilaku kriminal baru ini, menuntut dilakukannya langkah-langkah serius untuk mengekang kejahatan yang meningkat ini dan menuntut para menteri kabinet Zionis dan anggota Knesset yang memberikan suara untuk mendukung pengesahan kejahatan ini, agar mereka diadili di pengadilan internasional atas tuduhan menganjurkan kejahatan perang.

Jihad Islam menekankan: "Para tawanan bangsa kami di penjara penjajah adalah amanah di pundak bangsa, dan pasukan Perlawanan tidak akan menyisihkan upaya atau cara apa pun untuk membebaskan mereka. Kami menyerukan kepada bangsa kami untuk mengintensifkan semua bentuk perlawanan terhadap rezim ini, yang kerendahan moral dan sifat tidak manusiawinya semakin terungkap dari hari ke hari."