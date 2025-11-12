Undangan untuk Netanyahu Mengunjungi New York; Apakah Perdana Menteri Israel akan Ditangkap?

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, mengutip Russia Al-Youm, surat kabar Maariv melaporkan bahwa Anna Vornikoff, anggota Dewan Kota New York, mengirim undangan resmi ke kantor Netanyahu, memintanya untuk mengunjungi kota tersebut.

Hal ini terjadi meskipun Zahran Mamdani, Walikota baru New York, sebelumnya telah mengumumkan bahwa Netanyahu akan ditangkap jika ia datang ke kota tersebut.

Berdasarkan laporan ini, Vornikoff dalam suratnya meminta Netanyahu untuk berada di New York pada 1 Januari 2026 untuk menandai awal tahun baru Masehi. Ia juga menyatakan penolakannya terhadap pernyataan Mamdani yang menentang Netanyahu.