Human Rights Watch: Israel Lanjutkan Genosida di Gaza Meskipun Ada Gencatan Senjata

Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Shahab, Organisasi Pengamat Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan bahwa setelah gencatan senjata di Gaza, rezim Zionis masih terus melakukan kejahatan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, meskipun dengan kehebohan yang lebih sedikit dan pendekatan baru.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa sejak dimulainya implementasi perjanjian gencatan senjata pada 10 Oktober lalu, rezim Zionis telah mengadopsi kebijakan agresi bertahap dan menggunakan pengeboman sporadis daripada gelombang genosida berskala besar.

Berdasarkan laporan tersebut, sejak dimulainya perjanjian gencatan senjata, tentara Zionis telah membunuh 219 warga Palestina, termasuk 85 anak-anak, dan melukai lebih dari 600 orang, mencatat rata-rata pembunuhan lebih dari 10 warga Palestina per hari dan melukai hampir 30 orang.

Pengamat Hak Asasi Manusia menambahkan bahwa tentara rezim Zionis melakukan dua gelombang besar agresi di Gaza selama periode ini, yang pertama adalah pada 19 Oktober yang mengakibatkan terbunuhnya 47 warga Palestina, dan yang kedua adalah pada 28 dan 29 Oktober, di mana 110 warga Palestina terbunuh.