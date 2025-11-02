Anggota Koalisi Politik Irak: Tanggapan Kami terhadap Agresi Israel akan Sangat Keras

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al-Malumah, Issam Shaker, anggota Koalisi Kerangka Koordinasi, menekankan bahwa setiap agresi oleh rezim Zionis terhadap Irak akan dihadapi dengan tanggapan yang sangat keras (kubah).

Dia menambahkan: "Baghdad tidak akan pernah lalai dalam mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional Irak. Spekulasi media mengenai penargetan negara ini menunjukkan adanya rencana jahat untuk menutupi keamanan Irak dan kita tidak bisa diam terhadap tindakan-tindakan ini."

Shaker menjelaskan: "Kita harus bersatu dan mengambil posisi terpadu terhadap gerakan-gerakan ini dari semua kelompok politik dan lembaga keamanan. Setiap agresi terhadap Irak akan menghadapi reaksi yang konsekuensinya tidak hanya terbatas pada perbatasan negara kita, tetapi mencakup seluruh kawasan. Gedung Putih harus menyadari bahaya dukungan tanpa syarat terhadap pihak-pihak tertentu."