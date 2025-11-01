Menurut kantor berita Abna, mengutip Sputnik, Rusia menyatakan bahwa pasukan Ukraina, khususnya Brigade ke-71 dan Resimen Serangan ke-225, telah menderita kerugian dan kerusakan besar selama serangan berturut-turut di poros "Sumy".

Berdasarkan laporan ini, Dinas Keamanan Rusia menekankan bahwa pasukan brigade dan resimen serangan yang disebutkan telah hampir sepenuhnya hancur dalam serangan mematikan ini.

Sebelumnya, pasukan Resimen ke-225 telah dikerahkan untuk melakukan serangan balik terhadap pasukan Rusia, di mana selama serangan-serangan tersebut, 80% dari mereka tewas, dan orang-orang yang tersisa meninggalkan posisi mereka.

Pasukan Rusia telah menciptakan zona keamanan di Sumy; tindakan ini, menurut presiden Rusia, dilakukan menyusul serangan Ukraina terhadap wilayah Kursk.