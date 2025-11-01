Kemenangan Presiden Tanzania dalam Pemilu dengan Hampir 100 Persen Suara

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Prancis (AFP), Komite Penyelenggara Pemilihan Presiden Tanzania, setelah beberapa hari bentrokan sengit di negara itu, sekali lagi mengumumkan kemenangan mutlak Samia Suluhu Hassan, Presiden negara itu, untuk masa jabatan presiden ketiga berturut-turut dalam pemilihan presiden.

Berdasarkan pengumuman komite tersebut, Samia Suluhu Hassan berhasil memenangkan 97,66% suara.

Pengumuman kemenangan mutlak Samia Suluhu Hassan dengan hampir 100 persen suara ini terjadi di tengah kondisi di mana protes kekerasan dan berdarah telah dimulai di negara itu sejak tiga hari yang lalu.

Menurut Sputnik, diharapkan setelah pengumuman hasil akhir, upacara pelantikan Suluhu akan segera diadakan hari ini, Sabtu.