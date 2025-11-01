CNN Mengungkap: Tindakan di Balik Layar Obama Melawan Trump

Menurut kantor berita Abna, jaringan Amerika CNN melaporkan bahwa mantan Presiden Barack Obama sangat prihatin tentang kebijakan Donald Trump di berbagai bidang, terutama terhadap Partai Demokrat.

Laporan tersebut menyatakan bahwa Obama, setelah jarang muncul di depan kamera selama era Biden, bermaksud untuk menyusun sebuah strategi dengan partisipasi generasi baru Demokrat, yang bertujuan untuk menekan pejabat politik Amerika terkait pembagian daerah pemilihan (gerrymandering).

Laporan tersebut selanjutnya menekankan bahwa Obama telah memperingatkan bahwa Trump menghalangi jalan Demokrat menuju kekuasaan, dan bahaya yang ditimbulkan olehnya merupakan ancaman serius bagi Demokrat. Ia juga menyinggung meningkatnya ketegangan hukum dan politik di Amerika dan menekankan bahwa pendekatan yang berbeda dan efektif harus diambil untuk menghadapi tantangan-tantangan ini.

Oleh karena itu, Obama berusaha mengadakan pertemuan rahasia dan tertutup dengan para pemimpin dan sekutunya, menyampaikan pesan bahwa tindakan berisiko Trump di Amerika harus dilawan.