Aksi Massa di Beirut Peringati Tragedi Pager / Penekanan pada Dukungan untuk Korban Luka dan Tuntutan agar Israel Diadili

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (a.s.) - ABNA - aktivis Lebanon hari ini, Rabu, 17 September 2025, dalam aksi massa di ibu kota Lebanon, menuntut agar Israel diadili atas kejahatan yang dilakukan terhadap ribuan warga Lebanon selama tragedi ledakan perangkat pager. Para peserta menekankan bahwa keadilan internasional adalah satu-satunya cara untuk mencegah Tel Aviv lolos dari hukuman.

Penyelenggara aksi massa dalam sebuah pernyataan meminta pemerintah Lebanon untuk menyiapkan kasus hukum yang komprehensif dan menggunakan ahli domestik dan internasional untuk mengajukan tuntutan terhadap Israel di pengadilan dan otoritas yudisial yang relevan. Mereka menekankan bahwa melindungi warga negara dari ancaman dan agresi berulang Israel adalah tugas paling mendasar dari pemerintah.

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa para ahli PBB telah menekankan bahwa tindakan tentara Israel, melalui upaya pembantaian massal dan penciptaan teror dan ketakutan acak, adalah kejahatan perang dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional.

Penyelenggara menekankan bahwa aksi massa ini diadakan sebagai penolakan terhadap setiap upaya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dan menekankan hak rakyat Lebanon untuk mengadili para pelaku kejahatan. Mereka menambahkan bahwa tuntutan pengadilan yudisial tidak bertentangan dengan jalur politik apa pun, melainkan merupakan kebutuhan nasional dan kemanusiaan.