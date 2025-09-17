Serangan Drone Rezim Zionis terhadap Kendaraan di Lebanon Timur / 2 Orang Tewas

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (a.s.) - ABNA - koresponden Al-Mayadeen di Lebanon selatan menyatakan: "Sebuah drone Israel telah menargetkan sebuah kendaraan di bagian timur negara itu."

Al-Mayadeen mengumumkan: "Serangan drone rezim Zionis menargetkan lingkungan Al-Assira di timur kota Baalbek di bagian timur negara itu."

Media tersebut menambahkan: "Dalam serangan drone ini, 2 orang tewas."

Hingga saat ini, belum ada berita atau informasi lebih lanjut yang dipublikasikan mengenai hal ini.