"Armada Sumud" adalah Tantangan Terbesar bagi Israel / Gerakan Maritim Global menuju Gaza Berlanjut

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (a.s.) - ABNA - armada laut Sumud telah berlayar menuju pantai Gaza selama beberapa hari. Konvoi ini terdiri dari orang-orang dari 47 negara di dunia; negara-negara yang sebelumnya tidak tercantum dalam daftar negara pendukung perlawanan dan Gaza, tetapi hari ini dengan tekad yang kuat siap menghadapi skenario apa pun dari musuh pendudukan. Tentu saja armada ini bukan armada laut terakhir yang akan dikirim ke pantai Gaza, dan konvoi ini akan menang dalam situasi apa pun dan berada di garis depan konvoi lain untuk mematahkan pengepungan kejam di Gaza.

"Ali Akbar Sayah Taheri", seorang aktivis internasional dan salah satu pengikut armada Sumud di Tunisia, berbicara kepada wartawan ABNA tentang tujuan pembentukan armada ini, kemungkinan nasibnya, dan kelanjutan gerakan global untuk mematahkan pengepungan kejam rezim Zionis terhadap Gaza.

ABNA: Bagaimana ide pembentukan armada laut Sumud menuju Gaza terbentuk, dan oleh siapa serta negara mana? Mengapa ide ini dikejar lagi meskipun kapal-kapal sebelumnya seperti "Madeline" dan "Hanzalah" disita?

Sayah Taheri: Ide pembentukan armada Sumud berasal dari kelompok-kelompok aktivis anti-perang dan hak asasi manusia Eropa serta pendukung Palestina di Afrika Utara. Sebelum armada Sumud, orang-orang Eropa telah mengirim dua kapal, "Hanzalah" dan "Madeline", ke Gaza. Kapal "Madeline" diserang oleh drone rezim Zionis, dan awak kapal "Hanzalah" ditangkap serta kapalnya disita.

Oleh karena itu, para penyelenggara kedua kapal ini, bersama dengan pendukung Palestina di Eropa dan Afrika Utara, memutuskan untuk melakukan langkah maritim besar ketiga menuju Gaza dengan tujuan mematahkan pengepungan kejam Israel. Sebelum armada ini, para pendukung Palestina di Afrika Utara telah mengirim konvoi darat Sumud dari Maroko, kemudian Aljazair, Tunisia, Libya, dan akhirnya hingga perbatasan Mesir. Namun, sayangnya, pemerintah Libya dan Mesir tidak mengizinkan konvoi darat ini mencapai perbatasan Rafah di Mesir utara, di atas Gurun Sinai, dan mengirimkan bantuan rakyat kepada rakyat Gaza.

Konvoi laut Sumud untuk mematahkan pengepungan Gaza memiliki beberapa fitur dan karakteristik dibandingkan dengan konvoi sebelumnya. Pertama, jumlah negara dalam konvoi ini telah meningkat dibandingkan dengan konvoi sebelumnya, dengan perwakilan dari 47 negara di dunia yang hadir dalam armada ini, dan di sisi lain, jumlah kapal juga telah meningkat menjadi sekitar 60 kapal, yang membuat konfrontasi dengan rezim Zionis menjadi lebih sulit, dan seluruh tentara serta angkatan laut pendudukan harus menghadapi perlawanan yang melelahkan dari 400 hingga 500 orang.

Juga, bantuan dari konvoi ini sepenuhnya bersifat rakyat dan tidak ada pemerintah atau front di belakang mereka. Front baru ini terdiri dari negara-negara yang rezim pendudukan tidak merasa terancam darinya, dan ini adalah salah satu fitur menonjol lainnya dari konvoi ini. Fitur lain dari konvoi ini adalah bahwa ia telah menarik perhatian media global, termasuk jaringan Alternative, jurnalis media lokal, Arab dan Inggris, serta orang-orang berpengaruh yang membuat siaran langsung, postingan, dan cerita di media sosial dari konvoi untuk membuat orang-orang di dunia menyadari pergerakan konvoi ini.

ABNA: Apa prediksi Anda tentang nasib armada ini dan seberapa efektifnya dalam mematahkan pengepungan Gaza?

Sayah Taheri: Ada dua skenario yang bisa dibayangkan untuk nasib konvoi ini; apakah anggotanya ditangkap, terluka, dan syahid, atau mereka berhasil mencapai pantai Gaza dan mematahkan pengepungan. Dalam kedua kasus, anggota konvoi menang. Ketika konvoi Sumud mendekati pantai Gaza, angkatan laut rezim pendudukan akan dipaksa untuk membayar harga tinggi untuk melawan konvoi ini, karena sebagian besar orang di kapal-kapal ini memiliki kewarganegaraan Eropa, dan jika insiden terjadi pada mereka, apakah mereka terluka atau terbunuh, rezim pendudukan Zionis akan menghadapi tantangan dengan pemerintah mereka dan akan berada di bawah tekanan politik dan media. Opini publik dunia akan fokus pada pembebasan orang-orang ini, dan ini akan menjadi tantangan bagi rezim pendudukan Israel. Oleh karena itu, musuh Zionis berusaha menargetkan konvoi ini di titik awal dan membuat anggotanya takut.

Jika konvoi ini berhasil dan mencapai pantai Gaza, mereka akan membangkitkan harapan di hati rakyat Gaza, dan bangsa-bangsa di dunia juga akan mengerti bahwa dengan solidaritas dan tekanan terhadap musuh, mereka dapat mematahkan pengepungan rakyat Gaza. Dan membawa air, makanan, dan obat-obatan kepada rakyat, dan peristiwa yang diberkahi ini akan membuat rakyat Gaza lebih bertekad dan berharap dalam pertempuran melawan musuh.

ABNA: Jika Israel menyerang armada ini, langkah-langkah apa yang telah diambil untuk melanjutkan jalan ini, dan apakah armada berikutnya akan segera dikirim?

Sayah Taheri: Anggota konvoi ini memiliki semangat yang tinggi dan siap menghadapi konfrontasi sulit apa pun, dan mereka tidak takut pada apa pun dan mengatakan bahwa mereka siap untuk ditangkap atau mengorbankan nyawa mereka karena darah mereka akan membangunkan rakyat dunia, dan setiap konfrontasi dengan armada ini akan memicu lebih banyak aktivis hak asasi manusia, sosial, dan politik untuk membentuk konvoi baru dan lebih besar menuju pantai Gaza untuk menghentikan genosida dan pengepungan kejam.

ABNA: Sebagai aktivis internasional, seberapa besar kita dapat mengandalkan opsi membangkitkan dan memengaruhi rakyat Mesir, meskipun ada langkah-langkah keamanan Mesir yang ketat, dan menciptakan gerakan kebangkitan rakyat Mesir sebagai tetangga Gaza di perbatasan Rafah, dan seberapa efektif hubungan dengan aktivis Mesir yang tinggal di negara lain untuk memiliki dampak di dalam Mesir dalam membangkitkan dan membangkitkan rakyat Mesir?

Sayah Taheri: Rakyat Mesir dan banyak partai atau kelompok Islam dan Nasserist telah menjadi pelopor dalam perjuangan melawan Israel di masa lalu, tetapi sayangnya, selama beberapa tahun terakhir, di bawah pemerintahan Sisi yang baru dan kondisi yang sulit serta tekanan ekonomi dan ketakutan terhadap Amerika dan Israel, ruang gerak bagi pendukung Palestina telah dipersempit, dan pemerintah Mesir menekan dan menangkap gerakan politik yang mendukung Palestina, sedemikian rupa sehingga mereka tidak berani lagi beraktivitas. Di sisi lain, situasi di Mesir adalah keamanan, dan hanya sejumlah terbatas orang dari dalam Mesir yang menyatakan dukungan media dan verbal mereka untuk konvoi ini, dan tidak dapat diharapkan bahwa rakyat Mesir akan pergi ke Rafah. Oleh karena itu, kita harus bekerja pada kebangkitan dan kesadaran rakyat Mesir serta kerja sama tentara dan pemerintah untuk menemukan solusi dan mematahkan pengepungan kejam.

ABNA: Sebagai komentar terakhir, apa pendapat Anda tentang kegiatan rakyat dan internasional di dalam Iran dalam membela rakyat Gaza?

Sayah Taheri: Kelompok-kelompok rakyat dan media yang mendukung Palestina di Iran perlu menjalin komunikasi dengan pendukung Palestina internasional di dunia melalui produksi tertulis dan media dan memberi tahu mereka tentang upaya rakyat Iran dalam mendukung Gaza dan perlawanan, karena orang-orang di dunia tidak menyadari bantuan rakyat Iran kepada rakyat Gaza dan Lebanon, seperti sumbangan emas dan perhiasan oleh wanita Iran. Oleh karena itu, kita harus memasuki bidang kegiatan rakyat dan internasional serta menjalin kontak dengan pendukung Palestina di dunia dan berpartisipasi dalam acara-acara internasional untuk membela Gaza dan perlawanan dengan lebih serius.