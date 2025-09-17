Sheikh Naim Qassem: "Israel akan runtuh / Kalian, para korban luka, adalah pelopor yang akan memanggul bendera Imam Mahdi (as)"

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Sheikh "Naim Qassem", Wakil Sekretaris Jenderal Hezbollah Lebanon, dalam pesan video pada peringatan satu tahun ledakan pager yang dilakukan oleh rezim pendudukan Zionis di Lebanon, menyebut para korban luka dari operasi ini sebagai "pelopor wawasan" dan "detak jantung sejati dari jalan perlawanan." Sambil memuji ketabahan mereka, dia menekankan bahwa upaya mereka hari ini lebih berharga dari sebelumnya.

Pada awal pidatonya, Wakil Sekretaris Jenderal Hezbollah Lebanon menggambarkan para korban luka dari ledakan pager dan korban luka lainnya sebagai cahaya penuntun bagi keamanan jalan dan pemberi kehidupan bagi kelanjutan pertempuran.

Mengacu pada tiga karakteristik utama para korban luka ini, dia mengatakan: "Karakteristik pertama mereka adalah 'pemulihan dan keunggulan atas luka-luka' seperti Hazrat Abul-Fadl al-Abbas (a.s.); kedua, 'wawasan dan kebangkitan kembali dengan harapan untuk masa depan' yang menjaga jalan tetap jelas dan tidak ambigu di depan mata mereka; dan ketiga, 'kehadiran yang berkelanjutan di medan perang' berlawanan dengan tujuan musuh Zionis yang ingin melumpuhkan kemampuan mereka."

Berbicara kepada para korban luka dari kejahatan rezim Zionis ini, Sheikh Naim Qassem menambahkan: "Musuh ingin menghancurkan kemampuan Anda dan mengeluarkan Anda dari pertempuran, tetapi sekarang Anda telah memasuki pertempuran dengan kekuatan dan energi yang lebih besar."

Sheikh Naim Qassem menekankan bahwa para korban luka ini membawa "pesan lengkap Islam" dan adalah pengikut Wilayah dan garis Imam Khomeini (ra) dan Imam Khamenei, serta mencari masa depan yang cerah di bawah bendera Imam Mahdi (as).

Wakil Sekretaris Jenderal Hezbollah mengatakan: "Ketahuilah bahwa Israel akan runtuh; karena perlawanan akan berlanjut hingga pembebasan dan kemenangan ini pasti."

Pesan tersebut diakhiri dengan salam dan doa untuk semua korban luka dan harapan akan kemenangan perlawanan.