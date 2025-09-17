Araqchi: Iran telah memenuhi komitmennya, sekarang giliran Eropa

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (a.s.) - ABNA - "Seyed Abbas Araqchi", Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dan Menteri Luar Negeri Prancis, Jerman, dan Inggris, serta kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, melakukan panggilan telepon bersama tentang isu nuklir dan pencabutan sanksi yang tidak adil terhadap Iran.

Dalam panggilan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran, merujuk pada posisi prinsip Iran tentang pentingnya menjaga ruang untuk dialog dan diplomasi untuk mencegah eskalasi ketegangan, menganggap tindakan tiga negara Eropa untuk mengembalikan sanksi Dewan Keamanan yang telah dicabut sebagai tidak memiliki pembenaran hukum dan logis apa pun dan menyatakan: "Republik Islam Iran telah memasuki dialog dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dengan pendekatan yang bertanggung jawab dan menyusun pedoman yang jelas tentang cara Iran memenuhi komitmen pengamanannya dalam situasi baru, dan pentingnya serta nilai tindakan ini harus dipahami oleh semua pihak. Sekarang giliran pihak lain untuk menggunakan kesempatan ini untuk melanjutkan jalur diplomatik dan mencegah krisis yang dapat dihindari serta menunjukkan keseriusan dan keyakinan mereka terhadap diplomasi."

Araqchi menekankan bahwa Iran siap untuk mencapai solusi yang adil dan seimbang yang menjamin kepentingan bersama; pencapaian tujuan tersebut membutuhkan pendekatan yang bertanggung jawab dan independen dari tiga negara Eropa dan menahan diri dari dipengaruhi oleh aktor-aktor yang tidak menghargai diplomasi serta prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional.

Dalam panggilan telepon ini, pandangan dan proposal bersama untuk melanjutkan diplomasi dipertukarkan.