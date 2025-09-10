Zionis Serang Kembali Kapal Flotilla "Samoud"

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Flotilla Internasional Perlawanan (Samoud) mengumumkan bahwa kapal terbesar dari flotilla ini telah menjadi sasaran serangan baru yang diduga dilakukan oleh drone pembakar, yang mengakibatkan kebakaran di deknya.

Menurut para aktivis pro-Palestina yang bergabung dengan konvoi tersebut, kebakaran di dek kapal telah berhasil dikendalikan dan situasinya saat ini stabil.

Pada Selasa pagi, Flotilla Perlawanan mengumumkan bahwa perahu keluarga (Al-A'ila) mengalami kerusakan pada dek utama dan tangki bawahnya akibat serangan drone.

Dua perahu dari Flotilla Perlawanan juga sedang dalam perjalanan ke Tunisia dan membutuhkan perlindungan segera.

"Saif Abu Koshk", juru bicara Flotilla Perlawanan, mengatakan: "Flotilla ini akan terus bergerak meskipun ada serangan drone."

Para pejabat Flotilla Internasional Perlawanan juga menyatakan: "Penyelidikan atas insiden ini sedang berlangsung dan akan diumumkan segera setelah informasi lebih lanjut tersedia."

Mereka menambahkan: "Tindakan permusuhan tidak akan menghentikan kami dari misi damai kami untuk mematahkan pengepungan Gaza dan menunjukkan solidaritas dengan rakyat di Jalur tersebut."