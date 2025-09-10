Perdana Menteri Qatar: "AS Memberi Tahu Kami 10 Menit Setelah Serangan Israel Terjadi"

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, "Syekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani", Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, dalam konferensi pers setelah serangan rezim Zionis ke Doha, mengutuk keras tindakan tersebut dan berkata: "Negara kami menjadi sasaran serangan pengkhianatan oleh pasukan pendudukan Israel, yang tidak bisa disebut lain selain terorisme negara."

Dia menambahkan: "Kami tidak akan berkompromi pada keamanan wilayah kami dan kami berhak untuk membalas. Negara kami telah membentuk tim hukum untuk memulai tindakan hukum mengenai bagaimana menanggapi serangan ini, yang kami anggap sebagai serangan yang tidak bertanggung jawab."

Secara sinis, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menanggapi Netanyahu, perdana menteri rezim Zionis, dengan mengatakan bahwa Netanyahu telah mengklaim akan membangun kembali Timur Tengah, dan bertanya apakah dia juga ingin membangun kembali negara-negara Dewan Kerjasama Teluk. "Apa yang dilakukan Netanyahu adalah terorisme negara untuk mengacaukan kawasan," katanya.

Menteri Luar Negeri Qatar menambahkan: "Kami telah mencapai momen kritis di mana respons yang terpadu harus diberikan terhadap kebrutalan dan barbarisme Netanyahu. Kami adalah negara mediator dan serangan ini hanyalah pengkhianatan."

Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar lebih lanjut menambahkan: "Negosiasi telah berlangsung dalam beberapa hari terakhir, dan atas permintaan AS, kami sedang meninjau draf terakhir. Oleh karena itu, pelanggaran kedaulatan negara tanpa pertimbangan apa pun adalah penghinaan yang tidak boleh diabaikan."

Mengenai pemberitahuan dari pihak Amerika, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani berkata: "Pihak Amerika memberi tahu kami 10 menit setelah serangan itu terjadi."

"Serangan Israel adalah operasi pengkhianatan yang baru kami ketahui pada saat itu terjadi, dan tidak ada koordinasi antara Amerika Serikat dan Israel mengenai serangan ke Doha," katanya.

Menteri Luar Negeri Qatar menekankan: "Negaranya tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam peran mediasi dan akan melakukan segala daya untuk menghentikan perang di Gaza, karena diplomasi Qatar didasarkan pada stabilitas di kawasan."