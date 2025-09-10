Yaman: Kami Menargetkan Yerusalem yang Diduduki dengan Rudal Hipersonik "Palestina 2"

Menurut laporan dari kantor berita ABNA yang mengutip Al Mayadeen, "Yahya Saree", juru bicara Angkatan Bersenjata, mengatakan bahwa unit rudal negaranya telah menghancurkan target-target sensitif di sekitar Yerusalem yang diduduki dengan rudal balistik dan supersonik jenis "Palestina 2".

Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman mengatakan bahwa operasi ini berhasil dan menyebabkan jutaan Zionis melarikan diri ke tempat perlindungan.

Yahya Saree juga menyatakan bahwa angkatan udara negara tersebut telah menargetkan bandara Ramon dan dua target vital di wilayah "Umm Al-Rashrash" di selatan Palestina yang diduduki dengan 3 drone, dan drone-drone ini berhasil mencapai targetnya.

Dia menambahkan: "Serangan rudal ini adalah respons terhadap kejahatan musuh di Gaza dan penegasan posisi teguh Yaman dalam pertempuran untuk kemenangan yang dijanjikan dan jihad suci."

Rudal "Palestina 2" adalah rudal hipersonik dengan jangkauan sekitar 2150 kilometer dan kecepatan maksimum sekitar 16 Mach. Mengingat waktu yang diumumkan 11,5 menit untuk rudal mencapai jangkauan 2040 kilometer, rudal ini memiliki kecepatan rata-rata sekitar 9 Mach.

Rudal "Palestina 2" adalah rudal dua tahap berbahan bakar padat dan, berdasarkan spesifikasi yang diumumkan, mampu menembus semua sistem pertahanan anti-rudal Zionis seperti Arrow, David's Sling, dan Iron Dome.