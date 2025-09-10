Reaksi Negara-negara Arab terhadap Serangan Israel ke Qatar Sekilas

Menurut laporan dari kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, negara-negara Arab, Liga Arab, dan Dewan Kerjasama Teluk mengutuk serangan pengecut rezim Zionis terhadap Qatar, di mana tim negosiator gerakan Hamas menjadi sasaran.

Berdasarkan laporan tersebut, negara-negara Arab menggambarkan serangan itu sebagai tindakan provokatif dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan kedaulatan Qatar, serta menyatakan solidaritas mereka dengan negara tersebut.

Reaksi Arab Saudi terhadap Serangan Israel ke Qatar Kantor berita Arab Saudi (SPA) melaporkan bahwa Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman, dalam panggilan telepon dengan Syekh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir Qatar, mengutuk serangan Israel dan menekankan dukungan penuh Arab Saudi terhadap Qatar.

Dia menambahkan: "Arab Saudi akan menggunakan semua sumber dayanya untuk mendukung Qatar dan keamanannya."

Raja Yordania: Keamanan Qatar adalah bagian dari keamanan Yordania Raja Abdullah II dari Yordania, dalam panggilan telepon dengan Syekh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir Qatar, menekankan bahwa "keamanan Qatar adalah bagian dari keamanan Yordania."

Dalam panggilan telepon tersebut, dia menekankan posisi negaranya untuk menolak setiap tindakan yang merusak keamanan, stabilitas, dan kedaulatan Qatar.

Ayman Safadi, Menteri Luar Negeri Yordania, juga mengutuk keras agresi pengecut Israel terhadap Qatar dan meminta komunitas internasional untuk mengekang rezim Zionis.

Reaksi Uni Emirat Arab terhadap Serangan Israel ke Qatar Anwar Gargash, penasihat presiden Uni Emirat Arab, mengutuk serangan Israel ke Qatar. Dia menulis dalam sebuah postingan di media sosial: "Keamanan negara-negara Teluk Arab tidak dapat dipisahkan dan kami berdiri tegak bersama negara saudara Qatar dan mengutuk serangan pengkhianat Israel."

Di sisi lain, Abdullah bin Zayed, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, dalam sebuah tweet menekankan solidaritas penuh negaranya dengan Qatar.

Kuwait: Serangan Israel ke Qatar adalah pelanggaran nyata terhadap semua hukum internasional Kementerian Luar Negeri Kuwait, dalam sebuah pernyataan, mengutuk agresi brutal rezim Zionis terhadap Qatar dan menyebut serangan itu sebagai "pelanggaran nyata terhadap semua hukum dan norma internasional."

Kementerian Luar Negeri Kuwait juga menganggap serangan itu sebagai ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan dan merusak secara langsung perdamaian dan keamanan internasional.

Oman mengutuk keras serangan Israel ke Qatar Kementerian Luar Negeri Oman, dalam sebuah pernyataan, mengutuk keras serangan rezim Zionis ke Qatar. Pernyataan itu berbunyi: "Pembunuhan politik oleh Israel adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, pelanggaran nyata terhadap kedaulatan suatu negara, dan eskalasi ketegangan yang berbahaya."

Reaksi Otoritas Palestina terhadap serangan ke Qatar Mahmoud Abbas, Presiden Otoritas Palestina, juga mengutuk serangan Israel terhadap Qatar dan menyebutnya sebagai "pelanggaran nyata terhadap hukum internasional."

Di sisi lain, Hussein Al-Sheikh, wakil presiden Otoritas Palestina, mengatakan bahwa "serangan Israel ke Qatar adalah ancaman bagi keamanan dan stabilitas di kawasan."

Kepresidenan Mesir, dalam sebuah pernyataan, mengutuk keras serangan Israel ke Qatar dan menggambarkannya sebagai "preseden berbahaya, perkembangan yang tidak dapat diterima, dan eskalasi ketegangan yang merusak upaya internasional untuk mencapai ketenangan."

Reaksi Damaskus terhadap serangan Israel ke Qatar Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk keras serangan Israel terhadap ibu kota Qatar.

Irak mengutuk serangan Israel ke Qatar Kementerian Luar Negeri Irak, dalam sebuah pernyataan, mengutuk serangan Israel ke Doha dan menekankan posisi tetap Irak dalam mendukung pemerintah dan rakyat Qatar serta dukungan penuhnya dalam menghadapi setiap serangan yang merusak kedaulatan mereka.