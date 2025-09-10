Araqchi: Iran Lanjutkan Kerja Sama Pengamanan dengan IAEA dalam Kerangka Baru

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, Sayyid Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, menyampaikan pidato dalam konferensi pers bersama dengan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam rangka finalisasi pemahaman mengenai cara interaksi antara Iran dan IAEA.

Berikut adalah rincian lengkap dari pidato tersebut: Izinkan saya memulai pidato saya dengan beberapa kata tentang tindakan agresi terbaru oleh rezim Israel; sebuah tindakan yang terjadi sore ini di Doha, yang menargetkan para negosiator Palestina.

Kami mengutuk sekeras-kerasnya tindakan teroris dan agresif ini dan menyatakan solidaritas penuh kami dengan bangsa Palestina, serta dengan pemerintah Qatar, yang kedaulatan dan integritas wilayahnya secara terang-terangan dilanggar oleh rezim Israel.

Saya menyampaikan belasungkawa tulus saya kepada keluarga dan semua rakyat Palestina atas kemartiran mereka yang gugur akibat tindakan teroris pengecut Israel ini.

Kami meminta Dewan Keamanan PBB dan seluruh komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan untuk menghentikan rezim Israel dari melakukan lebih banyak kejahatan di Gaza dan menyelamatkan dunia dari ancaman tak tertandingi yang diciptakan oleh rezim ini terhadap perdamaian dan keamanan global.

Saya ingin memulai pidato saya dengan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Mesir, teman saya Menteri Badr Abdel Aty, atas upaya baiknya selama beberapa minggu terakhir dan juga atas tuan rumah hari ini.

Hari ini menandai langkah penting dalam kesinambungan dan ketekunan itikad baik Republik Islam Iran untuk menyelesaikan setiap masalah terkait dengan program nuklir yang semata-mata damai melalui diplomasi dan dialog. Meskipun dihadapkan pada serangan ilegal dan kriminal, Iran tetap teguh dalam mempertahankan hak-haknya yang tidak dapat diganggu gugat untuk menggunakan energi nuklir secara damai sesuai dengan Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan, pada saat yang sama, telah menunjukkan kesiapannya untuk terlibat dalam dialog yang nyata dan bermakna guna mengimplementasikan komitmen-komitmennya.

Tindakan agresif tanpa pembenaran apa pun yang terjadi antara 13 dan 24 Juni 2025, yang menargetkan fasilitas nuklir kami di bawah pengamanan, jelas-jelas ilegal dan kriminal. Rezim Amerika Serikat dan Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas semua kerugian manusia dan kerusakan material yang ditimbulkan. Bangsa Iran tidak akan pernah melupakan atau memaafkan tindakan kriminal ini.

Serangan-serangan ilegal ini dan ancaman yang terus-menerus akan tindakan lebih lanjut, secara fundamental telah mengubah kondisi di mana Iran bekerja sama dengan IAEA. Kelanjutan kerja sama dalam kondisi di mana fasilitas kami di bawah pengamanan sengaja ditargetkan dan dihancurkan, tidak lagi mungkin.

Sebagai respons terhadap situasi serius ini, Majelis Syura Islam Iran mengesahkan undang-undang yang memerintahkan penangguhan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional. Undang-undang ini mencerminkan hak kedaulatan bangsa Iran untuk melindungi keamanannya, martabatnya, dan pencapaian ilmiah nuklirnya dari ancaman yang terus berlanjut. Tindakan ini bukan pilihan kami, tetapi konsekuensi langsung dari tindakan ilegal terhadap fasilitas yang berada di bawah pengamanan Iran. Tidak ada bangsa yang bertanggung jawab dapat melanjutkan pekerjaan seperti biasa ketika infrastruktur nuklirnya yang semata-mata damai sengaja ditargetkan.

Kerangka kerja yang ada dari Perjanjian Pengamanan NPT antara Iran dan IAEA, yang dirancang untuk kondisi normal, pada kenyataannya tidak memadai untuk situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diciptakan oleh tindakan ilegal Amerika Serikat dan Israel. Tidak ada preseden kerja sama antara IAEA dan negara anggota di mana fasilitasnya yang berada di bawah pengamanan sengaja diserang dan dirusak.

Oleh karena itu, Iran dan IAEA telah memulai serangkaian negosiasi intensif dengan tujuan untuk menciptakan mekanisme baru untuk mengimplementasikan komitmen pengamanan Iran dan memastikan kelangsungan kerja sama. Negosiasi ini didasarkan pada pemahaman bersama bahwa kegiatan pengamanan harus dipertahankan, sementara kekhawatiran keamanan Iran yang sah juga harus diatasi.