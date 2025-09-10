Pezeshkian: Rezim Zionis Tidak Mengenal Batas untuk Kejahatan

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, Presiden Massoud Pezeshkian, dalam sebuah pesan yang mengutuk agresi rezim Zionis terhadap wilayah Qatar, menyatakan: "Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Islam, dan lembaga internasional lainnya diharapkan untuk memberikan respons yang segera, tegas, dan praktis terhadap agresi yang nyata ini; perdamaian yang berkelanjutan di kawasan ini hanya mungkin dengan mengakhiri pendudukan dan agresi."

Teks pengumuman tersebut adalah sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim

Hari ini, rezim Zionis sekali lagi, di bawah bayangan keheningan yang dipertanyakan dari komunitas internasional, melakukan tindakan kriminal dan dengan menyerang wilayah negara Qatar serta menargetkan para pemimpin perlawanan Palestina, tidak hanya melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan, tetapi juga menargetkan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini dengan agresi nyatanya. Tindakan teroris ini mencerminkan kenyataan bahwa rezim Zionis tidak mengenal batas untuk kejahatan dan terorisme, dan di sisi lain, menghancurkan setiap upaya diplomasi.

Republik Islam Iran mengutuk keras tindakan yang melanggar hukum, anti-kemanusiaan, dan anti-perdamaian ini. Serangan terhadap negara yang berdaulat adalah pelanggaran nyata terhadap kedaulatan nasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ketidakpedulian kekuatan dunia terhadap perilaku ini akan menggandakan risiko penyebaran krisis dan perang di kawasan ini.

Sambil menyatakan solidaritas kami dengan pemerintah dan bangsa Qatar yang bersaudara serta rakyat Palestina yang tertindas, kami menekankan bahwa agresi dan terorisme negara rezim Zionis tidak akan melemahkan tekad rakyat Palestina untuk meraih kebebasan dan perlawanan, tetapi akan memperkuat persatuan bangsa-bangsa di kawasan ini dalam menghadapi pendudukan dan ketidakadilan ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Islam, dan lembaga internasional lainnya diharapkan untuk memberikan respons yang segera, tegas, dan praktis terhadap agresi yang nyata ini. Perdamaian yang berkelanjutan di kawasan ini hanya mungkin dengan mengakhiri pendudukan dan agresi.

Republik Islam Iran, sebagaimana selalu ditekankan, akan berdiri bersama semua bangsa yang tertindas di kawasan ini dan tidak akan membiarkan kebijakan unilateral dan agresif membahayakan keamanan dan masa depan kawasan.

Massoud Pezeshkian

Presiden Republik Islam Iran