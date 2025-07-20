Lebih dari Satu Juta Warga Yaman Telah Dilatih untuk Hadapi Rezim Zionis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Wakil khusus budaya Gerakan Ansarullah Yaman di Iran, Ahmad Al-Imam, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Berita Daneshjoo, menyampaikan bahwa kemenangan Iran dalam Perang 12 Hari melawan AS dan Israel menjadi model perjuangan melawan kezaliman global.

Ia menegaskan, kemenangan tersebut dicapai berkat kepemimpinan Imam Khamenei, kekuatan militer nasional, dan keteguhan rakyat Iran, dan menyerukan peran aktif media dalam jihad penjelasan.

Ahmad Al-Imam juga mengungkapkan bahwa lebih dari satu juta warga Yaman telah mendapat pelatihan militer untuk menghadapi rezim Zionis, dan bahwa operasi militer bersama dengan Hams dan Poros Resistansi terhadap Israel masih terus berlangsung.

Ia menekankan pentingnya persatuan media resistansi demi membela Gaza dan menyampaikan bahwa setiap kemenangan hanya bisa dicapai melalui persatuan.