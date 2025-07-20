Breaking News | Iran dan Tiga Negara Eropa Sepakat Memulai Kembali Perundingan Nuklir!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Republik Islam Iran dan tiga negara Eropa telah mencapai kesepakatan untuk memulai kembali perundingan satu sama lain. Sumber yang mengetahui langsung perkembangan ini menyampaikan kepada reporter Kantor Berita Tasnim bahwa Teheran telah mencapai kesepakatan dengan tiga negara Eropa — Jerman, Prancis, dan Inggris — untuk menggelar perundingan terkait isu nuklir Iran.

Ia menambahkan: “Telah dicapai kesepakatan mengenai prinsip dasar perundingan, namun diskusi masih berlanjut terkait waktu dan lokasi pertemuan, dan belum diputuskan di negara mana perundingan tersebut akan digelar.”

Sebelumnya, reporter Tasnim juga telah memperoleh informasi bahwa Iran sedang mengkaji permintaan dari ketiga negara Eropa tersebut untuk memulai kembali dialog seputar isu nuklir dan pencabutan sanksi.

Berdasarkan informasi yang diterima Tasnim, perundingan ini direncanakan akan dilangsungkan di tingkat wakil menteri luar negeri antara Iran dan ketiga negara Eropa tersebut.