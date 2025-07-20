Rencana Penghancuran Pakistan Telah Dirancang

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - Abna - Hujjat al-Islam Sayyed Javad Naqvi, Wakil Ketua Gerakan Kebangkitan Ummat Mustafa di Pakistan, dalam pidatonya mengenai situasi dunia saat ini memperingatkan bahwa jika ada respons yang kuat dan tepat waktu terhadap penindasan dan kejahatan di Gaza, hari ini penindasan ini tidak akan mencapai ambang pintu Pakistan.

Dia mengatakan: "Musuh sekarang telah melicinkan jalan untuk menyerang wilayah Pakistan, dan setiap kali perang tidak dihentikan di wilayah musuh, itu akan berkobar seperti api dan mencapai rumah kita."

Naqvi menekankan bahwa setelah Gaza, Israel telah menargetkan Lebanon, Suriah, dan Iran, dan sekarang Turki dan Pakistan juga termasuk dalam daftar target berikutnya. Serangan baru-baru ini terhadap istana kepresidenan, Kementerian Pertahanan, dan markas besar tentara Suriah juga merupakan bagian dari rantai ini.

Ulama terkemuka ini dengan tegas menyatakan bahwa Pakistan harus menerima kenyataan bahwa jika kita membiarkan musuh maju hingga ke ambang pintu rumah kita dan kemudian baru berpikir untuk membela diri, ini akan menjadi awal kekalahan. Pertahanan sejati selalu terjadi di wilayah musuh, bukan di halaman belakang rumah kita sendiri. Sayangnya, strategi keamanan Pakistan selalu didasarkan pada respons yang terlambat dan tindakan setelah kehancuran, dan kita melihat konsekuensinya hari ini.

Naqvi menambahkan bahwa situasi hari ini adalah hasil dari kebijakan di mana Pakistan mengabaikan jeritan orang-orang yang tertindas, membungkam diri di hadapan penindasan, dan mencari perlindungan di pangkuan kekuatan arogan seperti Amerika Serikat. Sebuah negara yang telah dihadiahi "persahabatan" oleh Amerika Serikat tidak memiliki apa-apa selain kehancuran, pertumpahan darah, dan kemusnahan. Untuk Pakistan, rencana khusus dan terarah untuk kehancuran telah disiapkan, di mana kelemahan internal kita digunakan sebagai senjata melawan diri kita sendiri.

Naqvi menyerukan kepada bangsa, para pemimpin, dan elit Pakistan untuk bangun dari kelalaian mereka dan, sebelum musuh sepenuhnya berkuasa, mengubah strategi mereka dan memulai perjuangan melawan penindasan dari luar perbatasan, agar besok mereka tidak harus menangisi jasad anak-anak mereka.